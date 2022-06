Genova, scontro tra auto e bici elettrica in piazza De Ferrari: rider all'ospedale in codice rosso

di Giorgia Fabiocchi

Incidente quest'oggi, intorno all'ora di pranzo, in piazza De Ferrari a Genova, all'altezza dell'inizio di via XX Settembre. A scontrarsi un taxi e una bici elettrica, alla cui guida si trovava un rider di Just Eat. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale.

In corso gli accertamenti per capire la dinamica del sinistro, avvenuta in concomitanza dei semafori e delle svolte su via XX e piazza De Ferrari. Sul posto sono intervenuti i militi del 118 e la Polizia locale. Gli agenti stanno analizzando, tramite i rilievi, quanto accaduto.

*notizia in aggiornamento