A10, incidente fra Varazze e Arenzano: quattro feriti e sei chilometri di coda in direzione Genova

di Marco Innocenti

Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto e due moto

Un incidente che ha visto coinvolte tre auto e due moto è la causa della coda di circa sei chilometri che, nel pomeriggio di oggi, domenica, si è formata lungo l'autostrada A10 fra i caselli di Varazze e Arenzano, in direzione di Genova. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, in cui sono rimaste ferite quattro persone. Nessuna di esse è in pericolo di vita ma sonos tate tutte trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso.