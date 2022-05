Genova, incidente stradale in Valpolcevera: motociclista in codice rosso al San Martino

di Redazione

Sul posto anche la polizia locale per effettuare i rilievi che consentiranno di accertare la dinamica e chiarire le responsabilità

Grave scontro tra un'auto e una moto stamattina intorno alle 7.30 in via Semini, nella zona di San Quirico in Valpolcevera all’altezza del ponte Barbieri. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di circa 40 anni, che ha riportato diversi traumi.

Soccorso dai medici del 118, è stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale San Martino. Le sue condizioni al momento sono critiche.

