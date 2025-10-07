Genova, scontro a Tursi sulla minifunivia per Begato: la maggioranza boccia l’odg del centrodestra

In consiglio comunale a Genova si è riacceso il dibattito sul progetto della funivia verso Forte Begato. La minoranza ha presentato un ordine del giorno per spingere la giunta a non rinunciare al finanziamento nazionale e ad avviare uno studio tecnico per una variante ridotta dell’opera. Ma la proposta è stata respinta: 25 voti contrari, 16 a favore

Il progetto originale, voluto dalla precedente amministrazione, prevedeva un collegamento dalla Stazione Marittima fino a Forte Begato, passando sopra le case del Lagaccio. L’attuale giunta, guidata dalla sindaca Silvia Salis, ha annunciato l’intenzione di modificarlo, escludendo il passaggio sopra i tetti e proponendo una nuova ipotesi tra Granarolo e il forte, in continuità con la cremagliera Principe-Granarolo.

Il consigliere Pietro Piciocchi (Vince Genova), promotore dell’ordine del giorno, ha spiegato che il centrodestra è favorevole alla “mini funivia” per evitare di perdere fondi e incorrere in penali. Ma la maggioranza ha votato contro, definendo la proposta strumentale.

Filippo Bruzzone (Lista Salis) ha replicato ricordando che la nuova giunta sta rispettando gli impegni elettorali e valutando alternative nel rispetto della normativa: “Abbiamo provato a trovare un testo condiviso, ma le nostre modifiche sono state rifiutate”.

L’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante ha ribadito che il progetto è in fase di analisi tecnica e ha accusato l’opposizione di incoerenza, ricordando che nel programma del centrodestra la funivia non era nemmeno citata.

La minoranza riassume i fatti leggendoli come una sconfessione della linea dettata dalla sindaca, ma dalla maggioranza si obietta che ci si è limitati a bocciare l'odg di Piciocchi, in attesa di procedere con la variante di progetto, confermando così l’intenzione dell’esecutivo di portare avanti una revisione dell’intervento già annunciata nelle scorse settimane.

