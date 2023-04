Genova, scalo inaugurale per la Msc World Europa: appuntamento il 12 aprile

Scalo inaugurale a Genova per Msc World Europa, la nuova ammiraglia e 21^ nave del terzo brand crocieristico al mondo, leader di mercato in Europa, Sud America, Golfo Persico e Sud Africa. La nave arriverà per la prima volta il 12 aprile 2023 effettuando poi per l'intera stagione con i suoi 6.700 passeggeri crociere settimanali in partenza ogni domenica dal capoluogo ligure, il principale porto di Msc Crociere a livello internazionale.

Caratterizzata da un design avveniristico e in grado di offrire esperienze di bordo ineguagliabili, Msc World Europa è la nave più grande mai costruita in Europa e la più avanzata al mondo dal punto di vista tecnologico e ambientale. Oltre ad adottare le più recenti tecnologie green disponibili sul mercato, capaci di ridurre al minimo l'impatto sulla qualità dell'aria e sugli ambienti marini, la nuova ammiraglia utilizza infatti un innovativo sistema di propulsione a gas naturale liquefatto (Gnl), il carburante fossile più pulito attualmente esistente su larga scala, in grado di tagliare le emissioni di zolfo di oltre il 99%, quelle di azoto dell'85% e quelle di CO2 del 25%, eliminando quasi totalmente le emissioni di particolato.