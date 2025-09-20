Genova saluta la Millevele, al via la storica regata durante il Salone Nautico. Bucci: "Buon vento"

Sole, vento e passione per il mare: si apre con queste premesse la nuova edizione della Millevele, la storica regata organizzata dallo Yacht Club Italiano, che oggi solca le acque del Golfo di Genova in occasione del 65° Salone Nautico Internazionale.

Alla partenza anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che ha salutato i partecipanti con parole di entusiasmo. "La giornata è molto bella, ci divertiremo in mare: con noi tanti genovesi e liguri, ma anche persone che vengono da fuori della Liguria. Siamo pronti per vivere una regata meravigliosa nello specchio acqueo di Genova".

Bucci ha sottolineato come la manifestazione stia crescendo di anno in anno, affermandosi tra gli appuntamenti velici più rilevanti a livello nazionale: "Sono sicuro che tutti i partecipanti daranno il massimo in questa competizione, nel rispetto dei supremi valori dello sport e della vela in particolare. Buon vento!".

