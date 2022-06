Genova, salta il concerto di Blanco: "Ho avuto un incidente, devo rimandare la data"

di Edoardo Cozza

Il cantante posta un video su Instagram e spiega: "Amo la musica più della mia salute, per questo non sapete quanto soffro: vi aggiornerò su ogni novità"

Un incidente che lo ha costretto al ricovero in ospedale e al riposo forzato: è per questo motivo che Blanco, vincitore in coppia con Mahmood dell'ultimo Festival di Sanremo, dovrà rimandare il concerto del 24 giugno a Genova. Con un video su Instagram, il cantante ha spiegato di aver bisogno di riprendersi in seguito all'incidente: "Vi voglio bene e amo la musica più della salute - scrive nel posto - per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno. Spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo".