Genova: salpa la MSC Magnifica per la crociera che fa il giro del mondo

Genova: dal porto del capoluogo ligure salpa la MSC Magnifica, la nave da crociera protagonista dell’attesissimo viaggio intorno al mondo. Un itinerario affascinante che porterà i passeggeri alla scoperta di numerosi Paesi e continenti, attraversando oceani e toccando alcune delle mete più suggestive del pianeta. La partenza rappresenta un evento di rilievo per la città e per il porto di Genova, da sempre punto di riferimento per il settore crocieristico internazionale. Il nostro Simone Galdi intervista Fabio Candiani, direttore commerciale della compagnia, che illustra il fascino di un viaggio unico e le altre iniziative MSC.

