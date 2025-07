Genova, Salis rinnova i vertici di Palazzo Ducale: Sara Armella verso la presidenza

La sindaca di Genova Silvia Salis ha indicato cinque nuove nomine per Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura: due per il Comitato dei fondatori e tre per il Consiglio direttivo, come previsto dallo Statuto del Comune e da quello della Fondazione. Sara Armella, avvocato di formazione tributarista con esperienza alla scuola del leggendario Victor Uckmar, va verso la presidenza.

Nomine – Per il Comitato dei fondatori sono stati scelti Linda Alfano e Marco Ansaldo, individuati secondo criteri di fiducia, professionalità e comprovata esperienza. Entrambi avranno il compito di contribuire alla definizione degli indirizzi strategici della Fondazione.

Direttivo – Al Consiglio direttivo entrano Sara Armella e Massimiliano Morettini, mentre è stata confermata la presenza di Wolfson Mitchell, già in carica nel precedente mandato. Anche in questo caso, la scelta è avvenuta in base a qualifiche e competenze ritenute adeguate al ruolo.

Prossimi passi – Ora il Collegio dei Revisori dei Conti convocherà il Consiglio direttivo per eleggere il presidente e il vicepresidente. Come da Statuto, il presidente dovrà essere selezionato tra una terna di nomi proposta direttamente dal Comune di Genova.

Obiettivi – Le nuove nomine si inseriscono nel percorso di rilancio e consolidamento della Fondazione, punto di riferimento per l’attività culturale della città. Palazzo Ducale resta uno degli snodi principali per eventi, mostre e iniziative legate al patrimonio artistico e culturale genovese.

