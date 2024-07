Genova, Rivarolo: litiga col vicino e oppone resistenza ai poliziotti intervenuti, arrestato

La Polizia ha arrestato un 40 enne per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. E' accaduto a Genova in via Negrotto Cambiaso, a Rivarolo. Gli agenti erano intervenuti a seguito della chiamata di un cittadino che nel primo pomeriggio aveva avuto una violenta lite con un vicino, durante la quale era stato ferito di striscio con un coltello per ricevere successivamente altre minacce.

Il 40enne, all’arrivo dei poliziotti, si è dimostrato subito poco collaborativo e non disposto ad ascoltarli mentre cercavano di tranquillizzarlo. Durante la perquisizione diretta a escludere la presenza di armi, l'uomo ha iniziato ad inveire violentemente contro i poliziotti, minacciandoli, dimenandosi e scalciando per poi aggredire uno di loro prendendolo per il collo.

Agli agenti non è rimasto così che estrarre il taser, sia pure non usandolo: alla sola vista del dissuasore elettrico l'uomo è sceso a più miti consigli. Tradotto in questura, l'uomo è stato avviato al processo per direttissima.