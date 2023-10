Genova, riparte il Festival della scienza: venduti già 2400 abbonamenti

Quasi 250 eventi in 11 giorni, distribuiti in 35 location, con 300 ospiti e più di 500 giovani coinvolti tra animatori e studenti in alternanza scuola-lavoro. Questi alcuni numeri della 21^ edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica, che quest'anno ruota intorno alla parola chiave Impronte ed è in programma da giovedì 26 ottobre a domenica 5 novembre 2023.

A un mese dall'inizio della manifestazione, a programma non ancora svelato, sono già stati venduti circa 2400 abbonamenti in modalità Early Bird, il doppio rispetto allo scorso anno nello stesso periodo di promozione. Il programma della 21^ edizione - ha detto Fulvia Mangili, direttore del Festival - è in fase di completamento ma è già in buona parte consultabile sul sito festivalscienza.it.

Nelle ultime due settimane, parallelamente al lancio degli Early Bird, abbiamo aperto per la prima volta delle pre-registrazioni dedicate agli insegnanti: sono circa un migliaio i docenti che hanno aderito a questa novità. Per gli insegnanti che non hanno fatto in tempo a preregistrarsi è aperto il call center gratuito per programmare la visita della propria classe". E per coinvolgere e avvicinare sempre più giovani alle discipline scientifiche, tutte le conferenze del Festival sono gratuite per gli under 18 e, da quest'anno, per gli studenti che presentano all'ingresso il tesserino universitario e per gli alunni dei percorsi di istruzione tecnica superiore realizzati dalle fondazioni Its della Liguria. "Un'iniziativa lanciata lo scorso anno e che anche in questa edizione vogliamo replicare e implementare - continua Mangili - al fine di raggiungere un pubblico sempre più giovane e rendere accessibile a tutti la cultura scientifica".