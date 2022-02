Genova, Rimorchiatori del Porto non trova avversari: è l'unica candidata

di Redazione

L'apertura delle buste della gara internazionale per il rimorchio lancia la società verso la conferma. Dellepiane: "Le nostre competenze scoraggiano i rivali"

C'è stata l'apertura delle buste relativa alla gara per l'affidamento del servizio di rimorchio all'interno del porto di Genova.

E Alberto Dellepiane, amministratore delegato Italia di Rimorchiatori Mediterranei, società del Gruppo Rimorchiatori Riuniti, in una nota svela: "Abbiamo appreso stamane che la nostra controllata Rimorchiatori del Porto di Genova è risultata essere l'unica partecipante alla gara internazionale per l'affidamento del servizio di rimorchio nel porto di Genova. Riteniamo che la complessità del servizio richiesto per assicurare i massimi standard operativi e di sicurezza, unitamente alle nostre capacità di contenere i costi di erogazione del servizio abbiano reso la partecipazione alla gara non interessante per altri operatori".

Poi Dellepiane aggiunge: "Qualora la commissione esaminatrice, terminata la verifica dell'offerta, dovesse proclamarci vincitori, saremo orgogliosi di poter continuare la nostra attività centenaria nel porto di Genova insieme a tutta la squadra che rappresenta un elemento centrale del successo della società".