Genova ricorda Guido Rossa. Schlein: "ha pagato il coraggio con la vita"
di Luca Pandimiglio
Ricordarlo significa porgere omaggio a chi è diventato simbolo della democrazia e dei valori costituzionali
"Ricordare Guido Rossa è importantissimo perché vuol dire ricordare il coraggio di chi ha pagato purtroppo con la vita, ucciso dalle brigate rosse, il coraggio e i suoi valori di giustizia a difesa della democrazia", queste le parole della Segretaria Nazionale del PD Elly Schlein, che oggi ha voluto ricordare Guido Rossa, un uomo, un sindacalista, che ha sacrificato la propria vita per denunciare il terrorismo e 47 anni fa è stato ucciso dalle Brigate Rosse.
Il suo assassinio segnò una svolta decisiva nella storia del Paese, contribuendo a rafforzare la risposta collettiva contro il terrorismo e a consolidare un’identità democratica fondata sui valori della Costituzione antifascista. La sua figura resta un simbolo del ruolo svolto dal sindacato nella lotta al terrorismo e rappresenta ancora oggi un esempio di responsabilità civile, impegno e coerenza morale, fondamentale non solo per Genova ma per l’intera storia italiana.
