Genova: rapina l'ex fidanzata e fugge, arrestato

Tormentava da tempo l'ex fidanzata, ieri l'ha aggredita e derubata del cellulare e della borsa, all'interno del negozio dove la giovane si era invano rifugiata. E' stato poco dopo arrestato dalla polizia, chiamata dal titolare dell'esercizio commerciale. E' successo in bassa Val Polcevera, in via Teresa Durazzo Pallavicini. Le due volanti Upg intervenute, insieme con gli agenti del commissariato di Cornigliano, si sono suddivise le piste: una a casa della donna, visto che il giovane aveva le chiavi, e una a casa del rapinatore. E' finito così a Marassi un giovane di 23 anni, con svariati precedenti di polizia.

Durante il viaggio gli agenti hanno ricevuto dalla sala operativa la segnalazione di un possibile furto in appartamento in quanto era stato visto e filmato un uomo, perfettamente corrispondente alla descrizione del 23enne, che si era calato con una corda dalla finestra di un’abitazione per poi scappare a bordo di un autobus. Gli agenti, dopo aver scoperto che l’appartamento in questione era proprio la casa del giovane , hanno inseguito e bloccato l’autobus su cui stava viaggiando, mettendo così fine alla sua fuga.

Trovato ancora in possesso della refurtiva sottratta alla ragazza, ha riferito agli operatori di essersi preparato al volo una borsa con il necessario per darsi alla fuga e di essersi calato dalla finestra per evitare di essere intercettato. Ma gli agenti sono stati più lesti di lui.