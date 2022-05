Genova, ragazzo annega nel mare di Quinto: è in gravi condizioni

di Redazione

Il giovane è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno rianimato e intubato prima di trasportarlo in codice rosso all'ospedale

Incidente in mare questo pomeriggio per un ragazzo che ha rischiato di annegare di fronte al depuratore di Quinto, nel quartiere genovese di Levante. Il giovane è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno rianimato e intubato prima di trasportarlo in codice rosso all'ospedale policlinico San Martino di Genova.

Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'accaduto: si dovrà capire se alla base dell'annegamento ci sia stato un malore o la poca esperienza in mare, nonostante le condizioni del moto ondoso non fossero preoccupanti.