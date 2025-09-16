Genova: pulizia delle spiagge a Sturla il 18 settembre, cittadini e volontari in azione per l’ambiente

Una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione sul valore della costa e del mare. Torna anche quest’anno l’iniziativa “Basko ama le spiagge”, promossa da Basko – insegna del Gruppo Sogegross – in occasione del Coastal World Clean Up Day, la giornata mondiale per la pulizia delle coste.

L'appuntamento è fissato per giovedì 18 settembre alle ore 16 presso la spiaggia di Sturla, a Genova. L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, che sarà coinvolta in un’attività di pulizia del litorale con il supporto di associazioni, enti locali e volontari.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, si inserisce nel progetto di responsabilità sociale “Basko For Next Gen”, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sostenibili e consapevoli, soprattutto tra i più giovani.

La direzione scientifica e il coordinamento delle attività saranno affidati a Posidonia Green Project, realtà attiva a livello internazionale nella salvaguardia dell’ambiente marino, affiancata dal Consorzio Genova Ocean Agora (GOA), che riunisce oltre 30 realtà del territorio. In programma anche un workshop educativo legato ai temi della sostenibilità ambientale, realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Tutti i partecipanti riceveranno guanti, sacchetti e il materiale necessario per la pulizia. Sarà inoltre distribuito il decalogo “10 cose da fare insieme per amare, proteggere e rispettare le spiagge”, realizzato da Basko in collaborazione con Italia Circolare: una guida pratica per contribuire in modo semplice ma concreto alla tutela dell’ecosistema costiero.

«Vogliamo coinvolgere la cittadinanza in azioni tangibili ma anche fortemente educative», ha dichiarato Giovanni D’Alessandro, Direttore BU Retail del Gruppo Sogegross. «Viviamo in un equilibrio delicato tra terra e mare: è fondamentale imparare a rispettarlo, per noi e per le generazioni future».

L’iniziativa vede anche la collaborazione istituzionale del Comune di Genova e del Municipio IX Levante, a conferma di un impegno condiviso per la valorizzazione del territorio.

