Genova, protezione civile premia 57 dipendenti del Comune e Polizia Locale

Sono 57 i dipendenti del Comune di Genova e gli agenti di Polizia locale, che quest'oggi, in salone di rappresentanza, sono stati premiati dall'assessore alla Sicurezza, alla Protezione Civile e alla Polizia locale Sergio Gambino per aver prestato servizio nella colonna mobile degli enti locali per la continuità amministrativa, che la scorsa estate è arrivata a Forlì, duramente colpita da un'alluvione. Una missione che è durata cinque settimane, complessivamente dal 29 maggio al 7 di luglio e che ha visto impegnati i dipendenti del Comune di Genova per un totale di 432 giornate lavorative. Di questi, 1 funzionario di Protezione Civile, 2 funzionari amministrativi, 1 funzionario socioeducativo, 9 funzionari tecnici, 4 funzionari di Polizia locale, 5 istruttori di Protezione Civile, 11 istruttori amministrativi, 1 istruttore socioeducativo, 2 istruttori tecnici e 21 agenti di Polizia locale.

"La mia gratitudine va a ogni singolo volontario e dipendente che ha dedicato il proprio tempo e le proprie competenze a questa missione - ha detto Gambino - Siete la prova tangibile del grande spirito di solidarietà che pervade la nostra città e del nostro impegno nel sostenere chi è in difficoltà. Le emergenze meteorologiche che hanno colpito la nostra comunità negli ultimi anni ci hanno insegnato l'importanza della solidarietà e del supporto reciproco. Comprendiamo cosa significhi per le persone e per le amministrazioni locali affrontare tali calamità, ed è per questo che abbiamo voluto esprimere, ed esprimeremo sempre, la nostra vicinanza attraverso azioni concrete".