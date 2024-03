Genova, presentato il libro 'A tutta musica!' di Ole Könnecke: un'opera che fonde parole e note

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Presentato il libro A tutta musica! Ole Könnecke, in un incontro/laboratorio di disegno con l’autore e con alcune esecuzioni musicali a cura della Deutsche Schule Genua-Scuola Germanica Genova e firmacopie rivolto a bambini (dai 6 anni in su) e famiglie.

L'evento è promosso dalla rivista Andersen - in collaborazione con Beisler Editore e la libreria per ragazzi L’Amico Immaginario - e dalla Biblioteca Kora, inaugurata a maggio 2023 nel Sestiere della Maddalena grazie al progetto "Io Vivo Qui” della Cooperativa Sociale Il Laboratorio e una rete 18 partner attivi sul fronte della cultura e della cura dell’infanzia, con il sostegno dell’Impresa Sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto delle povertà educativi minorili e per lo sviluppo della comunità educante.

Domani si venerdì 1 marzo - ore 10.00 (ingresso classi 9.30) si terrà un altro incontro a Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio (piazza Matteotti, 9) sempre con l'autore. Promosso dai Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale e dalla rivista Andersen, e realizzato in collaborazione con Beisler Editore, Scuola Germanica Genova-Deutsche Schule Genua e la libreria per ragazzi L’Amico Immaginario, nell’ambito del programma di iniziative per Genova Capitale Italiana del Libro e del ciclo di incontri con autori internazionali per l’infanzia “A tu per tu” che nei mesi scorsi ha già accolto in città grandi maestri.

Ole Könnecke, intervistato ai microfoni di Telenord: "L'idea di scrivere questo libro mi è venuta mentre disegnavo degli animali, che suonavano vari strumenti musicali, e ho pensato che magari avrei potuto fare un libro con questi animali che suonavano. Allora l'ho proposto al mio editore, che mi ha subito detto che avrebbe però voluto sentire la musica di questi animali. Io ho detto che però non sapevo come farlo e lui mi ha spiegato dei QR code, quindi ho pensato fosse una grande idea. Ho chiesto poi a mio figlio, che studia musica a Munich ed è compositore, di comporre delle musiche per ogni strumento. Perciò io ho fatto i disegni e lui si è occupato della musica". - Continua - "Questo libro non lo vedo per bambini, anche se lo è, non pensavo ai bambini quando l'ho scritto. E' un libro per tutti. Ho scritto altri libri su sport, uno western che è i mio preferito e poi anche delle favole. Cerco di fare cose diverse, che mi piacciono".