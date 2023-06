Genova, Premio Paganini: il vincitore suonerà al Louvre nel 2024

Per la prima volta, il prossimo vincitore del concorso internazionale di violino 'Premio Paganini' in programma a Genova a ottobre 2023 si esibirà al museo del Louvre di Parigi e alla Guildhall di Londra accompagnato dalla 'London Symphony Orchestra' nel 2024, anno di pausa del premio. È la novità annunciata dal sindaco di Genova Marco Bucci e dal presidente del 'Premio Paganini' Giovanni Panebianco nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi durante la presentazione delle iniziative per la giornata dedicata alla competizione.



Il primo concerto sarà il 23 gennaio 2024 a Parigi, il secondo il 15 ottobre 2024 a Londra. "Stringiamo una straordinaria collaborazione di Genova con Parigi e Londra, dove organizzeremo anche una serie di eventi culturali", commenta Panebianco. "Il Premio Paganini come la Ocean Race è una grande occasione di visibilità per Genova nel mondo - afferma il sindaco Bucci - come gli ambasciatori genovesi fa parte di tutto un sistema per creare 'rete' e dare visibilità alla nostra città, i risultati si vedono eccome, dal turismo alle imprese, fino agli investimenti in corso nella nostra città".

"È bello poter far sì che il vincitore del Premio Paganini possa andare in giro per l'Europa, ricordiamo che quest'anno la partecipazione al premio è cresciuta del 45%", sottolinea Bucci.



Oggi si riuniscono a Genova per la prima volta gli ambasciatori del Premio Paganini e stasera a Palazzo Tursi sarà conferito dal Comune al principe Alberto II di Monaco il titolo di 'Paganini Ambassador'. Sono 30 i concorrenti selezionati per le finali della 57/ma edizione del premio in programma dal 16 al 27 ottobre 2023 al Teatro Carlo Felice di Genova, tra cui due italiani. Il più giovane violinista in gara ha 18 anni ed è giapponese, molti concorrenti provengono dalla Cina.