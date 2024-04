Genova, porto: firmato accordo per decarbonizzazione traffico nello scalo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E' stato firmato in Capitaneria di Porto a Genova il rinnovo dell’Accordo volontario denominato “Genoa Blue Agreement” per il porto di Genova finalizzato alla riduzione dell’impatto delle emissioni in atmosfera provenienti dalle navi che arrivano ed ormeggiano nel porto.

Commenta Stefano Messina, presidente Assarmatori: "Anticipiamo su Genova una normativa più stringente, in vigore dal 2025, in ottica di rispetto ambiente e cittadini e imprese. E' un accordo ispirato a una visione del bene comune, per far convivere le attività produttive con la vita della città"

Su iniziativa della Capitaneria di porto di Genova, in cooperazione con il Comune di Genova e l’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, l’Accordo rappresenta un impegno congiunto, nell’ottica del fare sistema, tra gli attori pubblici e privati interessati per affrontare insieme la sfida delle emissioni atmosferiche in una delle aree portuali più significative d'Italia, considerando che tutte le navi che scalano il porto di Genova ormeggiano in adiacenza al tessuto urbano cittadino.