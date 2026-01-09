Genova Pontedecimo: pedone muore travolto da un camion

Si chiamava Maurizio Perrone e aveva 54 anni il pedone travolto e ucciso da un tir questa mattina a Genova Pontedecimo. secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, l'incidente è avvenuto all'incrocio, regolato da semaforo, tra via del Canto e via Gallino. Un mezzo pesante con rimorchio, durante una manovra di svolta a sinistra, lo ha investito mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

L'uomo è stato urtato dalla parte anteriore del veicolo ed è rimasto schiacciato sotto la motrice. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ancora da chiarire se il semaforo fosse verde o rosso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.