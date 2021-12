Genova, ponte Morandi: alle 17.30 presidio davanti alla Prefettura dei parenti delle vittime

di Maria Grazia Barile

Per sensibilizzare il proseguimento dell'iter legislativo del disegno di legge presentato dallo stesso comitato sulle “norme a favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni"

Il comitato Ricordo vittime ponte Morandi organizza un presidio davanti alla prefettura di Genova alle 17.30 per sensibilizzare il proseguimento dell'iter legislativo del disegno di legge presentato dallo stesso comitato sulle “norme a favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale“.

Nel comunicato, diffuso dal presidente Egle Possetti, si legge:

"Questo disegno di legge è importante per la memoria delle vittime

della nostra tragedia, per la tutela dei famigliari, viene richiesto

sulle base di altre norme già esistenti per le vittime del terrorismo

ed altre tragedie collettive.

Questa norma di legge dovrà avere validità anche per tutte le future

stragi che potrebbero interessare il patrimonio pubblico, sperando

che possa rimanere inutilizzata.

Questo è uno dei nostri impegni per provare a dare un senso alla

morte dei nostri famigliari e per stimolare un sempre maggior

impegno delle nostre istituzioni per la tutela dei cittadini.

Speriamo che la cittadinanza possa essere con noi in segno di

solidarietà".