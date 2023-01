Genova, polizia locale sequestra quasi un kg di droga nel giro di 24 ore: due arresti

Quasi un chilo di sostanze stupefacenti tra crack, cocaina ed eroina è stato sequestrato dopo due operazioni portate a segno dalla polizia locale genovese in poco più di 24 ore.

Ieri sera, nella zona del Porto Antico, un uomo incensurato è stato colto in flagrante a spacciare hashish e crack. Arrestato, è stato successivamente portato presso il carcere di Marassi dopo che il Gip ne ha convalidato l’arresto. Oltre alle dosi che stava spacciando in quel momento, addosso gli sono stati trovati 51 involucri, 14 di eroina e 38 di crack per un totale di 25 grammi e banconote di piccolo taglio per 375 euro. L’uomo, bloccato su un mezzo Amt, non ha opposto resistenza. Questa operazione è stata messa a segno grazie alla collaborazione tra il Gruppo Operativo Constrasto Stupefacenti (Gocs) ed il nucleo operativo dei carabinieri.

Ancora più corposo il sequestro di ieri, effettuato dal Gocs che ha portato all’arresto di un uomo pregiudicato e gravato dal divieto di dimora a Genova e provincia. Sono stati sequestrati 57 grammi di eroina suddivisa in 47 dosi e 100 euro in contanti insieme a due telefoni cellulari. Oltre alla droga che l’uomo aveva addosso, la perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di 3.455 euro, 27,67 grammi di cocaina, svariate dosi di crack e 358,53 grammi di eroina e strumenti di precisione. L’uomo è stato portato al carcere di Marassi in attesa di convalida del Gip.

"Il mio plauso va al GOCS della polizia locale che, ancora una volta, ha dimostrato come la presenza sul territorio sia quantomai importante nella lotta allo spaccio – ha commentato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino - "In meno di 24 ore sono state messe a segno due operazioni che hanno consentito il sequestro di un quantitativo importante di sostanze, quasi tutte droghe pesanti. Ancora una volta, anche grazie alla cooperazione con l’arma dei Carabinieri, siamo riusciti a togliere dalla strada e dalla vendita significativi quantitativi di sostanze"