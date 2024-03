Genova: poliambulatorio al Cep di Pra', via ai lavori

Via ai lavori per la nuova piastra ambulatoriale di via 2 dicembre a Pra', a Ca' Nuova nel quartiere del Cep.

“Oggi è un giorno importante per il quartiere di Pra' - dicono in una nota l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessio Piana (nella foto, davanti all'ingresso del cantiere) e il Consigliere comunale della Lega Fabio Ariotti - perché raccogliamo i frutti di un lavoro che la Lega ha portato avanti a partire dal gruppo in Municipio VII Ponente, fino all’approvazione di una mozione in Comune, e di un Ordine del giorno in Regione, per chiedere il finanziamento della struttura".

"Sono partiti infatti, i lavori preliminari, da parte degli operai della Asl, per il poliambulatorio che andrà a servire un’ampia comunità, dove sono presenti numerose persone anziane e disabili e che ospiterà un medico, un pediatra e due infermieri di comunità. Una volta completati questi primi interventi, verrà indetto il bando per assegnare i lavori definitivi. Si sta inoltre valutando di affiancare all’ambulatorio multidisciplinare anche un centro diurno per anziani. Tutto era partito da una raccolta firme del comitato di quartiere. Siamo soddisfatti - concludono - che le istanze del territorio siano state ascoltate e che oggi si sia giunti all’inizio di un iter che porterà a un importante risultato per gli abitanti del Cep e per la salute pubblica. Un doveroso ringraziamento all’Assessore alla Sanità, Angelo Gratarola”.