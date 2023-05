Genova, "pixel and an exhibition" nelle piazzette della città: mostra d'arte contemporanea con esposizioni digitali d'avanguardia

Una selezionata produzione nazionale e internazionale di opere NFT (Non Fungible Token), realizzate da artisti digitali all’avanguardia, scorrerà su grandi schermi ledwall che verranno installati in tre piazze del centro storico genovese per incantare tutti gli amanti dell’arte contemporanea.

Pixel at an exhibition è il titolo di questa particolarissima mostra, organizzata dal Comune di Genova con la curatela del cultural manager Maurizio Gregorini, in collaborazione con Musae (Zurigo) e Kija Digital (Milano).

«Una mostra insolita e all’avanguardia che porterà nel nostro centro storico e in diverse sedi cittadine opere particolari e scenografiche – commenta l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Corso – L’arte digitale rappresenta una nuova frontiera del mondo artistico, che richiama principalmente la nuova generazione, ma che può essere apprezzata da un pubblico di tutte le età».

L’evento inaugura il 24 e prosegue sino al 28 maggio nel distretto del DIDE in partnership con Design week, il cui tema Energie funge da trait d’union fra le due manifestazioni.

Tre schermi ledwall, collocati nelle piazzette di San Bernardo, San Giorgio, Pollaiuoli e alcune immagini sugli schermi in piazza De Ferrari e Caricamento, metteranno in mostra decine di opere di autori italiani e internazionali.

Mentre la collaborazione con Villa Croce, con le gallerie d’arte cittadine Lazzaro e Maiim, con la piattaforma MUSAE (Zurigo) e Kijo digital (Milano), Cozomo De Medici (collezionista), SPX Spazio Lab (Genova) offrono una vasta panoramica di altissimo livello sulla produzione NFT nazionale e internazionale.

Gli NFT sono l’ultima frontiera dell’arte digitale: prodotti in rete per la rete, hanno toccato negli ultimi anni quotazioni altissime. Si tratta di “certificati digitali” basati sulla tecnologia blockchain volti a identificare in modo univoco, insostituibile e non replicabile la proprietà di un prodotto digitale.

Le opere animate “garantite” dai certificati NFT formano un vero e proprio genere dell’arte contemporanea, la Criptoarte che ha dato un nuovo valore artistico e di mercato all’arte digitale. I primi esempi di arte digitale risalgono agli anni Sessanta e nel tempo questa si è evoluta con lo sviluppo della tecnologia e di software dedicati proprio alla realizzazione e alla fruizione di opere d’arte.

Le opere di Criptoarte sono legate alla tecnologia blockchain, arrivata nel mondo dell’arte nel 2017; si tratta di un registro pubblico di dati, condiviso e immutabile, che tiene traccia degli scambi di proprietà digitali fra soggetti diversi.

Pixel at an Exhibition inaugura mercoledì 24 maggio alle 21 presso la Design week in via San Bernardo 19 (Chiostro). Per tutta la durata della manifestazione, sui tre ledwall verranno proiettate in loop 30 opere animate NFT (10 per location), a cura di Maurizio Gregorini.

Su 9 monitor video verranno invece proiettate 28 opere NFT internazionali statiche, a cura di Maurizio Gregorini – ML Bonifazi

Per tutte e quattro le serate, musica con djset. La partecipazione è gratuita.

Inoltre, la collaborazione con alcune gallerie d’arte cittadine e il Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce offrirà una serie di eventi collaterali diffusi, ecco i principali:

per tutta la durata della manifestazione, presso Lazzaro Gallery in salita dell'Arcivescovado 5r, andrà in scena Not fungible choc! con proiezione di opere internazionali statiche. A cura di Maurizio Gregorini e di ML Bonifazi

Gli NFT – La qualità dopo la bolla è invece il tema del talk show che si svolgerà il 25 maggio alle 17 al Museo di Villa Croce, con la partecipazione di Maurizio Gregorini, Alex D’Amato di piattaforma Musae, Alessandro Brunello, founder Kijo Digital, director Wrong theory e dell’artista Melkio.

il 26 maggio alle 21.30 al Maiiim, il nuovo centro d'arte multimediale in piazza Di Negro 6, appuntamento con Multipixel, una proiezione multipla di NFT animati. Interverranno Marco Nereo Rotelli e Melkio e saranno presenti numerosi artisti. A cura di Virginia Monteverde e Maurizio Gregorini.