Genova: "Pistole cariche", presentazione del libro di Caterina Grisanzio all'Ordine degli Avvocati

Nuovo appuntamento culturale il 12 marzo 2024, alle ore 17,30, nella sede dell’Ordine degli Avvocati di Genova, in via XII ottobre 3, per la Rassegna "Non solo Codici a Palazzo - Un aperitivo con l’autore". Protagonista sarà Caterina Grisanzio con il libro "Pistole cariche - immagini e stereotipi nella pubblicità in un'ottica di genere".

Interveranno Stefano Savi, vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova, mentre l'avvocato Gabriella de Filippis terrà la presentazione dell'autrice e dell'opera.

Caterina Grisanzio, funzionaria della Regione Liguria, è anche una appassionata cultrice delle tematiche di genere oltre che grande esperta in comunicazione. Ha conseguito la Laurea specialistica in Scienze della Comunicazione sociale ed istituzionale, Laurea magistrale in Amministrazione e Politiche Pubbliche, Master in Innovazione della P.A. presso l’Università di Genova, Master in Management dell’Ente Regione presso SDA Bocconi, Master II livello in Comunicazione Istituzionale, Università di Tor Vergata. Attivista sui temi dei diritti, è componente del Consiglio direttivo di Unione Donne in Italia di Genova e del Centro antiviolenza Per non subire violenza da UDI Genova. Nel 2023 ha ricevuto dalla Confcommercio di Savona il Premio per la Comunicazione e l’Impegno Culturale – Questo suo libro esamina la monografia del sociologo Erving Goffman “Gender Advertisements” scritta nel 1976, mai tradotta in Italia, nella quale egli rivolge la sua attenzione specificatamente ai modi in cui gli uomini e le donne, ma soprattutto le donne, vengono rappresentate negli annunci pubblicitari (ritenendo quelle rappresentazioni, assai manipolate, scene riconoscibili della “vita reale”) e specula su cosa ci viene detto da quegli annunci su noi stessi.