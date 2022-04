Genova, il successo di "La Storia in Piazza": oltre 15mila presenze al Ducale

di Tiziana Cairati

La prossima edizione, in programma dal 30 marzo al 2 aprile 2023, avrà come tema "La Storia segreta" e avrà come curatrice anche Anna Foa

Domenica 03 Aprile 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn