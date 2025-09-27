Genova per la Palestina, corteo e fiaccolata per le vie della città. Portuali bloccano varco Etiopia
di F.S.
E' partita alle 20.30, come previsto, la fiaccolata annunciata dai portuali del Calp e da Music for Peace in sostegno alla Global Sumud Flotilla, la nave umanitaria in viaggio verso Gaza.
Migliaia le persone radunate in via Balleydier, sede di Music for Peace, da cui è partito il corteo che interessa in particolare la zona di Sampierdarena e della Darsena. I manifestanti scendono in piazza al grido di 'Free Palestine'
Nel frattempo alcuni lavoratori del porto hanno deciso di staccarsi dal corteo e dirigersi verso arco Etiopia: l'intento è quello di bloccare una nave battente bandiera israeliana.
Luci accese anche nella Cattedrale di San Lorenzo dove si è svolta una veglia solenne «affinché si depongano le armi in tutti i Paesi in guerra». Tantissime persone presenti, tra cui la sindaca Silvia Salis e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
