Genova per la Palestina, corteo e fiaccolata per le vie della città. Portuali bloccano varco Etiopia

E' partita alle 20.30, come previsto, la fiaccolata annunciata dai portuali del Calp e da Music for Peace in sostegno alla Global Sumud Flotilla, la nave umanitaria in viaggio verso Gaza.

Migliaia le persone radunate in via Balleydier, sede di Music for Peace, da cui è partito il corteo che interessa in particolare la zona di Sampierdarena e della Darsena. I manifestanti scendono in piazza al grido di 'Free Palestine'

Nel frattempo alcuni lavoratori del porto hanno deciso di staccarsi dal corteo e dirigersi verso arco Etiopia: l'intento è quello di bloccare una nave battente bandiera israeliana.

Luci accese anche nella Cattedrale di San Lorenzo dove si è svolta una veglia solenne «affinché si depongano le armi in tutti i Paesi in guerra». Tantissime persone presenti, tra cui la sindaca Silvia Salis e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.