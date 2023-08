Genova, per la Ocean Viking scalo tecnico a Vibo Valentia: non sarà in Liguria prima di martedì sera

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Non arriverà a Genova prima di martedì sera la Ocean Viking, la nave della ong Sos Méditerranée che ha a bordo 438 migranti.

L'imbarcazione, infatti, farà uno scalo tecnico a Vibo Valentia, in Calabria, e ripartirà alla volta del capoluogo ligure nel pomeriggio di domenica. L'attracco a Ponte Doria non sarà dunque lunedì mattina, come inizialmente previsto, ma avverrà tra martedì sera e mercoledì mattina. Questo anche per evitare di arrivare in concomitanza con l'ondata di maltempo che investirà la Liguria nelle prossime 48 ore.

La nave, che batte bandiera norvegese, sta viaggiando con 166 migranti in più rispetto a quanto inizialmente previsto: questo perché ha effettuato nuovi soccorsi a largo delle coste africane prima di muoversi in direzione dell'Italia. Non cambierà, però, il numero di persone che la Liguria potrà accogliere: ovviamente saranno tutte fatte scendere nel porto di Genova, ma la quota di chi resterà sul territorio è la stessa prevista nell'incontro in prefettura qualche giorno fa. Tutti gli altri verranno smistati in altre regioni, su indicazione del ministero.