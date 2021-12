Genova People Friendly, pronti dieci nuovi Baby pit stop e l’app hAPPy Family

di Redazione

Il progetto sarà di supporto ai genitori ed è stato promosso dall’Assessorato al Personale, Pari Opportunità del comune di Genova e dall’Agenzia per la famiglia con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo

Proseguono le iniziative realizzate nell’ambito di Genova People Friendly, un progetto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e coordinato dall’Ufficio Pari Opportunità del Comune di Genova e dall’Agenzia per la Famiglia.

«Un secondo appuntamento - afferma l’Assessore alle Pari Opportunità Giorgio Viale – che, dopo le iniziative presentate a favore degli anziani, ci vede oggi lieti di promuovere due nuove azioni rivolte alle famiglie e ai più piccoli. Le azioni hAppy Family Genova e Baby Pit Stop vogliono essere un sostegno concreto alle famiglie, con particolare attenzione ai neo genitori, offrendo loro supporto informativo ed educativo e l’allestimento di spazi, collocati in luoghi pubblici, all’interno dei quali poter prendersi cura dei bambini. Azioni come queste sono un segno tangibile della sensibilità della nostra città per le famiglie e per i nuovi nati e promuovono la loro piena partecipazione alla vita sociale».

«La città di Genova e questa amministrazione – dice l’assessore alle Politiche per la famiglia Lorenza Rosso – vogliono stare vicine alle famiglie. Con questa azione abbiamo deciso di concentrarci sulle neo famiglie, non solo puntando sulla creazione di dieci nuovi baby pit stop che possano essere d’aiuto nella vita pratica di tutti i giorni, ma anche attraverso una app che possa accrescere il livello di conoscenza e consapevolezza sul che cosa vuol dire genitorialità, rispondendo anche a dubbi comprensibili e fornendo indicazioni utili direttamente da specialisti e personale qualificato. Ringrazio l’assessorato alle Pari Opportunità e la Fondazione Compagnia di San Paolo per l’impegno che, insieme ad Agenzia per la famiglia, mettono quotidianamente per aiutarci a stare vicini alle nostre famiglie».

«Dal 1563, la Compagnia di San Paolo è un agente di sviluppo dei territori per il bene comune - ha dichiarato Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo - attraverso interventi, investimenti e azioni di accompagnamento che mettono al centro la persona, in continuità con la nostra storia secolare e in dialogo continuativo con le nuove generazioni. In quest’ottica sosteniamo le iniziative Baby Pit Stop e l’app hAPPy Family Genova nell’ambito di Genova People Friendly attraverso la missione Educare per crescere insieme dell’Obiettivo Persone. I due progetti rappresentano l’impegno della Fondazione nel supportare le giovani madri e le loro esigenze quotidiane, in questa particolare occasione, attraverso l’offerta di spazi protetti di locali aperti al pubblico in cui le madri possano prendersi cura dei loro bambini e grazie all’utilizzo strategico degli ultimi strumenti tecnologici»

L’app hAPPy Family Genova è uno spazio virtuale informativo e di supporto rivolto alle famiglie, con particolare attenzione alle famiglie dei bambini più piccoli. L’applicazione consente di creare un profilo personalizzato e di ricevere informazioni e aggiornamenti costanti su alcune tematiche di interesse (sviluppo del bambino, apprendimento e sicurezza, ambiente,etc) e su servizi, risorse e opportunità del territorio e sulle diverse agevolazioni economiche comunali, regionali e nazionali grazie al collegamento diretto con il servizio InformaFamiglia curato da Agenzia per la Famiglia. Saranno consultabili attraverso l’app anche una serie di mini-conferenze specialistiche e gratuite curate da pediatri, ostetriche, pedagogisti, psicologi e altri professionisti.

Grazie al collegamento diretto con Pax (sito interattivo creato nell’ambito del progetto “La Scuola Una Piazza della città”, del Comune di Genova - Direzione Politiche Educative per le Nuove Generazioni e finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini), offre spunti per attività da svolgere con i bambini e indicazioni pedagogiche rispetto ai bambini fascia di età 0/6 anni.

L’azione “Baby Pit Stop” ha previsto l’apertura di dieci nuovi spazi, attrezzati con fasciatoi e poltroncine, dedicati al cambio e all’alimentazione dei bambini. Inoltre, sono stati eseguiti interventi di manutenzione su quelli esistenti presso sedi comunali, musei, biblioteche e altri spazi aperti al pubblico. La cittadinanza e i visitatori della città potranno facilmente ottenere informazioni su orari, servizi e posizione dei Baby Pit Stop attraverso l’app hAPPy Family Genova, il geoportale del Comune di Genova e i totem dedicati al turismo.