Genova, raffica di controlli su Green pass e mascherine: 76 multe, 2 le attività nei guai

di Marco Innocenti

Controlli serrati anche nei giorni di Natale e Santo Stefano: 216 persone e 23 attività il 25 dicembre, 112 persone e 12 attività il 26

Raffica di controlli su Green Pass e mascherine anche nelle giornate del Natale. Si comincia con il 23 dicembre: 1.311 verifiche, 21 multe per il mancato rispetto delle norme sul Green Pass ed altre 9 (una delle quali a carico di un'attività commerciale) per l'uso improprio della mascherina. Per il 24 dicembre, giornata di vigilia, i controlli totali scendono a 955, ma le sanzioni restano 17 quelle elevate sulla base delle norme sul Green Pass, una delle quali ad un'attività commerciale, e 24 riferite invece all'uso della mascherina.

L'azione di controllo non si è fermata nemmeno nel giorno di Natale, con 216 persone e 23 attività controllate. Da queste, sono emerse 2 violazioni del Green Pass e 3 sull'uso della mascherina, tutte a carico di persone, nessuna riferita ad attività commerciali. Sono state infine 112 le verifiche svolte nel giorno di Santo Stefano: a beccarsi la multa sono state solo 2 persone, entrambe per il mancato rispetto delle norme sul Green Pass. Dodici invece le attività commerciali controllate, senza alcuna sanzione rilevata.

Insomma, a conti fatti, fra il 23 e il 26 dicembre sono state elevate in tutto 76 multe a persone fisiche, a cui vanno aggiunte due multe ad altrettante attività commerciali. Multe peraltro piuttosto salate visto che la normativa prevede, per le persone, cifre che vanno fino ai 1.000 euro e, per le attività, anche la chiusura temporanea, in caso di gravi violazioni.