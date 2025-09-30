Genova, passa odg Mascia: Consiglio comunale riattiva all’unanimità la Commissione Segre contro odio e antisemitismo

Il Consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimità un ordine del giorno straordinario, proposto dal capogruppo di Forza Italia Mario Mascia, per la ricostituzione della Commissione speciale “Segre”, dedicata al contrasto dell’odio, dell’intolleranza e dell’antisemitismo.

La proposta nasce – come sottolineato da Mascia – "alla luce del clima crescente di intolleranza, razzismo, antisemitismo, omofobia e istigazione all’odio e alla violenza, anche verbale, come l’hate speech", fenomeni che si manifestano ormai a livello internazionale, nazionale e locale.

La commissione prende il nome dalla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz a soli 13 anni e oggi simbolo vivente della Memoria della Shoah. Fu la stessa Segre, in passato, oggetto di attacchi e minacce, tanto da essere posta sotto scorta.

"Ringrazio tutti i colleghi di maggioranza e opposizione per aver sostenuto compatti questa proposta", ha dichiarato Mascia. "Mai come oggi è necessaria una sede istituzionale capace di analizzare, prevenire e mediare i conflitti, meglio di quanto possa fare il confronto in piazza o sui social. L’odio, anche solo verbale, non deve avere cittadinanza nel dibattito pubblico".

Un ritorno dopo la precedente consiliatura - La Commissione Segre era già stata attivata nel 2019, sempre su proposta di Mascia, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre da parte del Comune di Genova. La cerimonia ufficiale si era tenuta a Palazzo Ducale il 24 novembre di quell’anno. Decaduta con la fine della precedente consiliatura, oggi se ne riavvia formalmente il percorso.

Nella sua precedente configurazione, la Commissione aveva tra i compiti:

analizzare episodi di odio e violenza, comprese le espressioni verbali online; valutare le risposte istituzionali adottate in passato; formulare proposte operative per rafforzare gli strumenti di contrasto; predisporre una relazione da presentare al Consiglio comunale.

Mascia, che nel primo mandato del sindaco Bucci (2017–2022) è stato capogruppo di Forza Italia e successivamente assessore nella Giunta Bucci bis, ha sottolineato il valore politico e simbolico dell'iniziativa.

"Il contrasto a razzismo, antisemitismo e violenza non può essere lasciato alla logica del ‘tutti contro tutti’. Chi è stato eletto nelle istituzioni deve dare il buon esempio e mettere sempre al centro il rispetto della dignità di ogni persona", ha concluso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.