Genova, Palco sul Mare 2024 al via con "Concerto mistico per Battiato", Simone Cristicchi e Amara al Porto Antico il 31 luglio

il primo concerto della 29ma edizione di Palco sul Mare Festival vede Simone Cristicchi e Amara protagonisti del loro raffinato e ambizioso omaggio a Franco Battiato all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova mercoledì 31 luglio alle 21,30.

Ispirandosi al repertorio mistico del grande Maestro, i due artisti si rendono interpreti con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l’opera. Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in un progetto musicale dalla nuova veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti e con l'accompagnamento dei Solisti della Accademia Naonis di Pordenone. Oltre ai grandi successi, tra i quali La cura e Centro di gravità permanente, sono portati sul palco brani più intimisti, da E ti vengo a cercare a Torneremo ancora, l'ultimo brano inciso dal cantautore siciliano e non a caso il titolo scelto per il concerto.

Amara è una cantautrice toscana. Nel 2014 la vittoria di Area Sanremo le apre le porte della 65ima edizione del Festival di Sanremo con il brano Credo. Il terzo posto nella sezione Nuove Proposte e l’apprezzamento della critica musicale la lanciano all’attenzione del grande pubblico. L'album d’esordio Donna libera raggiunge la top20 delle classifiche di vendita e i principali festival d'autore la indicano come rivelazione dell’anno. Autrice per diverse cantanti italiane, avvia un importante sodalizio con Fiorella Mannoia, per la quale compone Il peso del coraggio, Padroni di niente e La gente parla (in collaborazione testo con Simone Cristicchi).

Simone Cristicchi è cantautore, attore, disegnatore e scrittore. Esordisce musicalmente nel 2005 e da subito riceve consenso di pubblico e critica con l’assegnazione di vari prestigiosi premi. Nel 2007 la commovente Ti regalerò una rosa gli porta la vittoria del Festival di Sanremo, il Premio della critica Mia Martini e il Premio Stampa Radio e Tv. Negli anni si divide tra numerosi tour teatrali, scrittura di libri, mostre di disegni e aforismi, riscuotendo successo in ogni ambito. Nel 2019 torna al Festival Sanremo con il brano Abbi cura di me, che gli vale la standing ovation del pubblico del Teatro Ariston e due premi della critica.