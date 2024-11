Genova, Orientamenti: un manuale per difendersi dai rischi dei social e del web

Nel quadro del Festival Orientamenti 2024, mercoledì 13 novembre, dalle 10,30 alle 11,30, presso la Sala Levante dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova, si terrà la presentazione del “Manuale di autodifesa”, una guida pensata per aiutare i cittadini a prendere consapevolezza delle tracce digitali che lasciano sui social network.



In un’epoca sempre più connessa, ogni interazione online—che si tratti di un post, un like o un commento—contribuisce a costruire un profilo dettagliato della nostra identità digitale, spesso fuori dal nostro controllo. Il libro fornisce strumenti pratici e consigli per gestire questa presenza online, permettendo a chiunque di valutare con attenzione le informazioni condivise e le conseguenze sulla propria privacy.



Durante l’evento, l’autore del manuale, Umberto Rapetto, generale della Guardia di Finanza e esperto di cyber security, discuterà i motivi che lo hanno spinto a scrivere il libro e condividerà la sua esperienza maturata nel campo della sicurezza digitale e delle dinamiche dei social media. L’intervista offrirà anche l’opportunità di esplorare le strategie per proteggere la propria identità digitale e mantenere un maggiore controllo sulla propria vita online.



L’incontro sarà moderato da Luca Ponzi, caporedattore del TG3 Liguria. Un'occasione unica per approfondire il tema della privacy e della sicurezza sui social, in un contesto sempre più cruciale per tutti gli utenti della rete.