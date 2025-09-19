Genova: Oregina, nuovamente vandalizzata la targa per Norma Cossetto
di Redazione
Nuovamente vandalizzata la targa in ricordo di Norma Cossetto, una delle vittime della strage di massa ordita dalle milizie titine ai danni della comunità italiana di Dalmazia e Venezia Giulia alla fine della seconda guerra mondiale.
La lapide, che si trova al belvedere di Oregina, è stata divelta e sistemata a terra, rovesciata con chiara allusione a quella piazzale Loreto evocata due giorni fa in consiglio comunale da un esponente dem, durante un acceso confronto con una esponente dell'opposizione.
Il collettivo "Genova Antifascista" dà notizia via social di quanto accaduto nottetempo, con la frase "Come la Resistenza Palestinese combatte strenuamente il sionismo, nei nostri quartieri non dobbiamo abbassare l'odio di classe! Nessuno spazio al revisionismo fascista. Fischia ancora il vento!".
