Genova, oggi la Festa della Bandiera: Telenord in diretta dalle 16.30

La Superba si tinge di rosso e bianco per celebrare la festa della Bandiera di Genova, giunta alla sua quinta edizione. Tante le iniziative collaterali che coloreranno tutta la città, creando un’atmosfera unica e suggestiva a partire dal 16 aprile quando tutti potranno partecipare alla “Caccia al tesoro di San Giorgio”. Una celebrazione che rende omaggio al vessillo con la croce rossa in campo bianco simbolo della città e dell’orgoglio genovese sin dai tempi delle crociate e della gloriosa Repubblica marinara, quando la bandiera rosso crociata identificava la flotta della Superba.

Domenica 23 aprile, nel giorno di San Giorgio, appuntamento con la grande festa della Bandiera di Genova: una giornata all’insegna del bianco e del rosso che oltre a dominare sui principali palazzi della città coinvolgerà tutti in un clima straordinariamente festoso.

La Festa della bandiera: una festa diffusa nei quartieri

La Festa della bandiera quest’anno vedrà sfilare il raduno delle 500 da tutta Italia. Per gli appassionati dell’auto simbolo del made in Italy in tutto il mondo.

In occasione della Festa della Bandiera, la fontana di piazza De Ferrari e la Lanterna saranno illuminate con i colori rosso e bianco. Esporranno una grande bandiera di Genova sulle loro facciate palazzo Ducale e il teatro Carlo Felice, mentre, con le prime luci della sera, diverse immagini della bandiera di Genova verranno proiettate sul ledwall del palazzo della Regione Liguria

La cerimonia

L’importanza della Festa della Bandiera, come ogni anno, è data dal valore che l’amministrazione ha voluto attribuire al vessillo e alla sua storia, simbolo di identità e di coesione. Fulcro della manifestazione saranno quindi le celebrazioni ufficiali che si svolgeranno a partire dalle 17 con una cerimonia istituzionale nella Sala del Gran Consiglio di Palazzo Ducale. Verrà conferito il Grifo al Policlinico San Martino per i suoi 100 anni e la medaglia Città di Genova ad Alfonso Lavarello, amministratore delegato e presidente di primarie compagnie di navigazione, leader nel settore dei servizi marittimi. Medaglia Città di Genova anche in memoria di Fiorenzo Toso. Durante la cerimonia verrà siglato anche il gemellaggio con le città di Calasetta e Carloforte. La firma del gemellaggio sarà occasione per ascoltare la lezione del professor Giacomo Montanari sui legami di Genova con gli antichi territori d’oltremare. Sul palco salirà anche un personaggio storico, fortemente legato alle conquiste del Mediterraneo: Guglielmo Embriaco (interpretato da Marco Rinaldi, in una performance tratta dello spettacolo “Eroi superbi”). Infine, verranno nominati i nuovi Ambasciatori di Genova nel mondo e presentato il cast dell’opera “Zena”, che eseguirà alcuni brani musicali tratti dallo spettacolo.

Tradizioni ed eventi- Il programma

La Festa della Bandiera è anche animazione per famiglie, desiderio di soddisfare le esigenze di tutte le età e di accontentare una popolazione che vuole divertirsi. Per questo ci sarà spazio per tante iniziative dedicate ai più piccoli, come, alle 16.30, in piazza De Ferrari, il “Trucca Bimbi” dove tutti potranno farsi disegnare sul volto la bandiera di San Giorgio e ricevere palloncini e gadget; sempre alle 16.30 la Filarmonica Pegliese si esibirà all’entrata di palazzo Ducale per portare il pubblico verso il Salone del Maggior Consiglio, dove figuranti e danzatori accoglieranno i partecipanti alla cerimonia ufficiale, distribuendo a tutti gli ospiti una bandierina di Genova.

Alle 17 è previsto l’inizio della Cerimonia istituzionale presso la Sala del Maggior Consiglio di palazzo Ducale e alla fine la festa proseguirà in piazza De Ferrari, con uno spettacolo che vedrà il coinvolgimento di figuranti in abiti medievali e genovesi, gonfalonieri e l’accompagnamento musicale della A.P.S. Banda Musicale Filamonica Pegliese Marco Chiusamonti. Si esibiranno gli sbandieratori e i musici del Gruppo storico Borgo e Valle Città di Levanto e oltre 300 ballerini, provenienti da scuole genovesi e non solo, diretti da Max Savatteri della Metodo OKULT Asd e accompagnati da 10 ballerini professionisti, metteranno in scena uno spettacolare flash mob, ovviamente dedicato alla bandiera di Genova. Queste le scuole di danza coinvolte: Alyat Danza, Art Ebi, Balla col Sorriso, Ass.sportiva dilettantistica di promozione sociale Emozione Danza, Immagine Danza Soc. sportiva, Lo.La Danze Asd, Olympus Ballet, Sd Top Ssdrl, U.S. Asd Fazzini DAS, PGS Auxilium, Dance in soul e i ballerini di Trentin Ivan

Alla fine delle esibizioni i ballerini srotoleranno una grande bandiera di Genova davanti a Palazzo Ducale.

Alle 19.30 sempre in piazza De Ferrari avverrà la premiazione delle squadre vincitrici della caccia al tesoro di San Giorgio, che si è svolta il 16 aprile scorso per le strade del centro storico di Genova, e che ha visto 500 partecipanti, tra cui tanti giovani e famiglie con bambini. A seguire i ballerini, come saluto finale, si esibiranno in una performance in piazza, che terminerà con la consegna della bandiera di Genova al sindaco Marco Bucci.

Sport

Quest’anno, il 23 aprile sarà anche accompagnato da tanto sport, grazie a due gare organizzate per le strade della città, una podistica ed una ciclistica, ma soprattutto grazie ad uno dei tanti eventi di The Ocean Race-The Grand Finale Genova, legato alla quarta tappa della competizione velistica. Nello specifico, tra gli eventi collaterali della Festa della Bandiera, si terranno: la gara podistica “Zena Trail”, corsa nel centro storico con partenza ed arrivo in piazza Matteotti (i corridori avranno una bandana con i colori bianco rossi o comunque una bandiera di Genova da esporre) e la gara di biciclette “Sestri Ponente” (anche in questo caso i partecipanti esporranno adesivi e bandiere di Genova).

La festa per la partenza della 4ª Tappa di Ocean Race da Itajai (Brasile) a Newport (Rhode Island, Stati Uniti) 5500 miglia nautiche, inizierà alle 16 al Porto Antico, con stand e spettacoli. Dalle 16 alle 19 sarà presente anche lo stand per raccogliere le adesioni al progetto volontari Genova The Grand Finale e alle 18.30 tutti i volontari si riuniranno per un grande selfie con il vessillo di San Giorgio. Il momento clou dell’evento sarà alle 18,45 il collegamento con Eurosport e alle 19 la diretta della partenza della quarta tappa, visibile sul maxi schermo.