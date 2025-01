Genova: occhi su Marte e Giove dall'osservatorio del Righi, appuntamento nella notte del 24 gennaio

Venerdì 24 gennaio, l'Osservatorio Astronomico del Righi offre al pubblico un'occasione unica per osservare Marte e Giove e partecipare a una proiezione speciale che svela la verità dietro l'illusione dell’allineamento dei pianeti.



Allineamento planetario? - Da qualche giorno, sui social e in alcuni siti non specializzati, è stata diffusa la notizia di un presunto allineamento dei pianeti visibile fra il 21 e il 25 gennaio. Tuttavia, gli esperti smentiscono questa teoria, spiegando che non c’è alcun fenomeno spettacolare in arrivo. La notizia, che ha attirato l'attenzione di molti appassionati, ha suscitato confusione, poiché non viene mai fornita una data precisa e non viene spiegato che Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, è dalla parte opposta rispetto a tutti gli altri.



Cosa aspettarsi - Per scoprire di più su questo “allineamento che non c’è” e sulle realtà astrali di questi giorni, l’Osservatorio Astronomico del Righi propone una serata speciale con una proiezione in Planetario dal titolo "L'allineamento dei pianeti (che non c'è)". Durante l’evento, gli esperti chiariranno la natura di questo fenomeno e guideranno i visitatori attraverso un’osservazione diretta di Marte e Giove, i due pianeti protagonisti della serata.



Osservazione al telescopio - L'Osservatorio offrirà due turni di visita: uno alle 21 e uno alle 22.30. Ogni turno prevede due attività principali: una proiezione in aula didattica-Planetario e una sessione di osservazione al telescopio dei pianeti Marte e Giove. In caso di maltempo, l'osservazione sarà sostituita da un laboratorio sul pianeta Marte, che proprio in questi giorni sta raggiungendo la fase di opposizione, la sua minima distanza dalla Terra. La durata complessiva delle attività è di circa 80 minuti.



Prenotazioni - Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite. Oltre alle aperture pubbliche, l’Osservatorio offre anche la possibilità di prenotare una visita privata con la formula "Una notte all'Osservatorio", adatta per famiglie o gruppi. In queste serate è anche possibile scattare fotografie direttamente al telescopio. Le prenotazioni per questa opzione si effettuano telefonicamente al numero 349 6109467.

