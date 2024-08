Genova, notte di violenza e aggressioni: tre persone ferite, un uomo colpito da cocci di bottiglia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tre interventi distinti nella notte hanno tenuto occupati forze dell'ordine e 118 in diverse zone della città di Genova, dove sono state segnalate tre aggressioni con un bilancio di tre feriti portati all'ospedale.

La prima, e anche la piu' grave, si è verificata pochi minuti dopo le 23 in via Fanti d'Italia, a Principe: secondo quanto ricostruito nella zona della stazione due uomini avrebbero litigato, poi uno avrebbe spaccato una bottiglia di vetro per colpire la vittima, ferita in più parti del corpo e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Qualche minuto dopo, a Sestri Ponente, in via Menotti, un altro uomo di 30 anni è stato aggredito e picchiato, in questo caso è stato colpito più volte alla testa. Anche in quel caso l'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo al Galliera.

L'ultima vittima di aggressione è stata una donna di 35 anni, trasportata dopo la mezzanotte all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dopo essre stata aggredita a San Quirico in Val Polcevera

In tutti e tre i casi sono intervenuti i carabinieri, che ora stanno indagando per trovare gli aggressori.