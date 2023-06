Genova, notte brava di due rapinatori dalla Fiumara a Brignole: arrestati dalla polizia

Due rapine in meno di un'ora, nella tarda serata di ieri, dalla Fiumara ai giardini di Brignole, con l'uso di una bomboletta di deodorante fatto passare per spray urticante: i dinamici malfattori, trasferitisi da Sampierdarena a piazza Verdi con il treno dopo il primo colpo, sono stati bloccati dalla polizia nei giardini davanti alla stazione centrale e arrestati per i reati di rapina e tentata rapina in concorso, uno dei due è stato segnalato al prefetto per detenzione illegittima di sostanze stupefacenti.

La notte brava dei due rapinatori è cominciata nel parco della Fiumara, dove due amici che stavano passeggiando sono stati aggrediti. Uno si è visto puntare in faccia una bomboletta spray, che in realtà - come è stato accertato - non era peperoncino ma semplice deodorante, per essere così alleggerito del cellulare. Compiuta la rapina, i due malfattori sono corsi sulla scala che conduce alla stazione di Sampierdarena, saltando sul primo treno per il Levante.

Ricevuta la segnalazione, gli uomini delle volanti hanno trasmesso alle altre pattuglie la descrizione dei rapinatori. Poco dopo, alla sala operativa della questura arrivava la notizia di un'altra rapina che si stava consumando nei giardini di piazza Verdi a Brignole, ad opera di due malfattori corrispondenti nella descrizione agli artefici del reato appena perpetrato alla Fiumara. Stavolta stavano malmenando un giovane, che opponeva resistenza, nel tentativo di sottrargli il portafogli e il telefono.

I poliziotti hanno raggiunto i due rapinatori, fermandoli e perquisendoli. Sono così saltati fuori il telefono sottratto alla vittima dell'aggressione alla Fiumara, il flacone di deodorante spray e una dose di cannabis. I due sono stati arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.