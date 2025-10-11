Politica

Genova, Nordio ai magistrati di AreaDg: "Idee diverse, ma niente scontro. L’efficienza non dipende dalla riforma"

di R.P.

31 sec

Il Guardasigilli ha anche precisato che il referendum sulla riforma costituzionale non riguarda l'efficienza del sistema giudiziario

Genova, Nordio ai magistrati di AreaDg: "Idee diverse, ma niente scontro. L’efficienza non dipende dalla riforma"
Teatro Nazionale Genova - Il lutto si addice ad Elettra

Durante il congresso nazionale di Area Democratica per la Giustizia, in corso a Genova, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto da remoto sottolineando che, pur riconoscendo «idee molto diverse» tra il governo e la corrente della magistratura progressista, non c’è motivo per uno scontro frontale, né per escludere «una possibile collaborazione sulle leggi attuative» in caso di approvazione della riforma sulla separazione delle carriere.

Nordio ha anche precisato che il referendum sulla riforma costituzionale non riguarda l'efficienza del sistema giudiziario: «L’efficienza si affronta con più risorse, non con la separazione delle carriere».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: