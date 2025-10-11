Genova, Nordio ai magistrati di AreaDg: "Idee diverse, ma niente scontro. L’efficienza non dipende dalla riforma"
di R.P.
Il Guardasigilli ha anche precisato che il referendum sulla riforma costituzionale non riguarda l'efficienza del sistema giudiziario
Durante il congresso nazionale di Area Democratica per la Giustizia, in corso a Genova, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto da remoto sottolineando che, pur riconoscendo «idee molto diverse» tra il governo e la corrente della magistratura progressista, non c’è motivo per uno scontro frontale, né per escludere «una possibile collaborazione sulle leggi attuative» in caso di approvazione della riforma sulla separazione delle carriere.
Nordio ha anche precisato che il referendum sulla riforma costituzionale non riguarda l'efficienza del sistema giudiziario: «L’efficienza si affronta con più risorse, non con la separazione delle carriere».
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Elly Schlein a Genova risponde alla premier Meloni: "Abbassi i toni". Incontro con la sindaca Salis e Music for Peace
11/10/2025
di Filippo Serio-Carlotta Nicoletti
Bucci a Telenord: "Cento milioni per rinnovare le strade della Liguria, nella sanità meno burocrazia e più cura"
10/10/2025
di Maurizio Michieli - Simone Galdi
Morti sul lavoro, Sanna e Natale (PD): “In aumento del 55% in Liguria, servono più ispettori e prevenzione reale”
10/10/2025
di Carlotta Nicoletti