Genova: non solo Gaza, veglia in San Lorenzo per tutti i popoli oppressi nel mondo

Con una lettera indirizzata a tutta la Diocesi, Mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, ha invitato a partecipare alla Veglia di preghiera per la pace in programma sabato 27 settembre alle ore 20.30 in Cattedrale. Il manifesto dell'iniziativa contiene eloquentemente il riferimento ad alcune delle situazioni critiche oggi presenti nel mondo, alcune delle quali vedono perseguitati i cristiani per il solo fatto di essere tali: Ucraina, Gaza, Siria, Yemen, Etiopia, Somalia, Myanmar (ex Birmania), Sudan, Sud Sudan, Haiti, Afghanistan, Israele, Burkina Faso, Mali, Libano, Niger, Congo, Russia e molti altri Paesi nel mondo.

Questo il testo integrale della Lettera inviata dall’Arcivescovo:

«Carissimi fratelli e sorelle,

aumenta sempre di più, in questi giorni, la preoccupazione per il clima di guerra che si diffonde in tutto il mondo.

Per questo, in continuità con la Giornata di preghiera per la pace che la nostra Chiesa di Genova ha vissuto domenica 14 settembre, vi invito sabato 27 settembre alle ore 20.30 alla Veglia di preghiera in Cattedrale per chiedere, tutti insieme, il dono della pace e la fine di tutte le guerre.

Condividiamo e diffondiamo nelle nostre parrocchie, comunità, associazioni, negli ambienti di vita e di lavoro l’invito a questo importante momento di preghiera e incontro».

