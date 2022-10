Genova, niente sciopero al terminal Gnv: accordo sindacati-azienda

Pace fatta fra i sindacati e Gnv. Al termine dell'incontro di ieri pomeriggio è arrivata la revoca dello sciopero dei lavoratori del terminal Gnv proclamato per il 3 ottobre. La vertenza, che aveva portato anche al blocco delle operazioni di imbarco sul traghetto Superba, era scattata sul tema della sicurezza delle operazioni portuali nel terminal e a bordo dei traghetti.

Durante la riunione all'Autorità di sistema portuale fra i rappresentanti di Filt-Cgil, Fit-Cisl Uiltrasporti, della Compagnia Unica e di Gnv, i sindacati hanno ribadito la necessità che "le operazioni avvengano nel rispetto dei diversi sistemi di sicurezza previsti per il rizzaggio e derizzaggio dei semirimorchi (operazioni per fissarli a bordo, ndr), nello specifico, ritengono necessario, quale addizionale misura di sicurezza, l'abbassamento dei sollevatori telescopici in fase di rizzaggio e derizzaggio che non sono stati invece utilizzati in occasione degli scali precedenti" è scritto nel verbale dell'incontro. A convincere i sindacati a revocare lo sciopero, è stato l'impegno dell'azienda a mantenere in questa fase l'impiego congiunto di "cavalletti e zampe" nelle procedure per l'ancoraggio del carico all'interno dei traghetti, come da richiesta, mentre procederà a dettagliare con un "supplemento di attività tecnica" le nuove procedure