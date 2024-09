Genova, nasce Synlab Lei dedicato al benessere della donna

GENOVA - SYNLAB, già presente in Liguria con 20 centri, tra Punti Prelievo e Poliambulatori, ha il piacere di annunciare l'inaugurazione del nuovo centro genovese SYNLAB LEI che si terrà venerdì 27 settembre, a partire dalle ore 18:00, in Via Piave 7r. SYNLAB amplia la sua presenza nella città di Genova, con l’apertura di SYNLAB Lei: il primo Poliambulatorio a Genova e in Liguria del Gruppo SYNLAB, interamente dedicato alla salute e al benessere della Donna in ogni fase della vita.

La cerimonia di apertura vedrà la partecipazione di Andrea Buratti, CEO di SYNLAB Italia, e Simona Lombardi, Regional Director di SYNLAB Liguria, che illustreranno la visione e gli obiettivi di questo ambizioso progetto per la città di Genova. SYNLAB Lei rappresenta un punto di riferimento per tutte le donne che desiderano prendersi cura della propria salute in modo completo e personalizzato.

La caratteristica di questo centro SYNLAB risiede nella volontà di offrire i servizi per Lei in maniera differente e integrata. Per questo, oltre alla ginecologia, sarà possibile trovare risposte e consulenze di un team multidisciplinare di specialità: dalla senologia alla cardiologia, dalla psicologia, alla dermatologia. L’obiettivo è quello di costruire la Salute della Donna in termini di benessere fisico, psichico e sociale, sulla base di un approccio di “medicina di genere”.

Durante l’evento, verrà inoltre presentato il ciclo di incontri “Le Stagioni della Donna”, ideato per accompagnare le donne in tutte le fasi della loro vita: dalla pre adolescenza fino all’età matura. Ogni incontro sarà focalizzato su tematiche specifiche legate alla salute femminile, offrendo consigli utili e approfondimenti, con l’obiettivo di promuovere l’importante cultura della prevenzione.

«È con grande soddisfazione - dichiara il Regional Director Simona Lombardi - che oggi inauguriamo un nuovo capitolo della nostra missione: offrire servizi medici di alta qualità, e sempre più specifici, ai genovesi. Con la nostra nuova struttura dedicata alla Donna, ci impegniamo a essere un punto di riferimento per la comunità locale, promuovendo la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura, affinché ogni donna possa godere di una vita sana. SYNLAB Lei vivrà, da adesso in poi, non solo attraverso le prestazioni offerte quotidianamente, ma anche con speciali iniziative, eventi divulgativi e campagne rivolte al benessere del genere femminile».

L’appuntamento per la cittadinanza è fissato per le ore 18:00 in Via Piave 7r, dove seguirà il taglio del nastro al cospetto delle istituzioni locali, visite guidate all’interno del Poliambulatorio, un aperitivo conviviale e musica di intrattenimento a cura del quartetto Alter Echo String Quartet. A tutte le donne presenti sarà consegnato un omaggio speciale.