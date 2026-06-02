Genova, 'Narrazioni Preziose': il gioiello diventa racconto tra design, arte orafa e comunicazione

VentI studenti universitari, dieci gioielli artigianali e una sfida creativa che guarda oltre l’oggetto per trasformarlo in esperienza. Dopo il successo di “Dialoghi Preziosi”, prende il via a Genova “Narrazioni Preziose”, il nuovo progetto promosso da Federpreziosi Confcommercio Genova e dal Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova, con il supporto di Confcommercio Genova e Federpreziosi nazionale, il patrocinio della Camera di Commercio di Genova e la partnership di Genova Gourmet ed European Brokers Assicurazioni.

L’iniziativa sarà protagonista dal 3 al 5 giugno negli spazi della Galleria Gaspare De Fiore – Il Cisternone della Facoltà di Architettura, all’interno del programma della Genova Design Week. Qui venti studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale lavoreranno in coppia su dieci gioielli messi a disposizione da realtà orafe e gioiellerie del territorio.

Rispetto all’edizione precedente, il focus cambia radicalmente. Se nel 2025 gli studenti erano stati chiamati a progettare nuovi gioielli, quest’anno la sfida sarà costruire attorno a ciascun pezzo un vero e proprio universo narrativo: un concept espositivo, un evento, un packaging e una strategia di comunicazione capaci di valorizzarne identità, significato e storia.

Il workshop alternerà momenti di progettazione, confronto con professionisti del settore e approfondimenti dedicati al design del gioiello, alla comunicazione e agli allestimenti realizzati da maison orafe e laboratori italiani. L’obiettivo è sviluppare un linguaggio in grado di raccontare il valore simbolico, culturale ed emotivo dell’oggetto anche a chi non conosce il mondo dell’oreficeria.

Il percorso culminerà il 15 giugno con la presentazione finale dei progetti davanti a una giuria esterna e con la premiazione della proposta ritenuta migliore.

Parallelamente, “Narrazioni Preziose” porterà fuori dalle aule universitarie i risultati della precedente edizione di “Dialoghi Preziosi”. Dal 3 al 15 giugno, infatti, le gioiellerie associate a Federpreziosi ospiteranno a rotazione nelle proprie vetrine i gioielli realizzati dai maestri orafi sulla base dei progetti vincitori del 2025, creando un ponte concreto tra formazione, artigianato e commercio.

«Nel 2025 eravamo partiti quasi come una scommessa e il riscontro ricevuto ci ha convinti che questo percorso meritasse di crescere e rinnovarsi», spiega Agostino Gazzo, presidente di Federpreziosi Confcommercio Genova. «“Narrazioni Preziose” nasce dalla volontà di mettere in relazione giovani, imprese e professionisti attorno a un oggetto che racchiude tecnica, cultura e identità. Il fatto che i gioielli del 2025 entrino oggi nelle vetrine delle nostre gioiellerie aggiunge un ulteriore tassello importante».

Per Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova, il progetto rappresenta «un esempio virtuoso di collaborazione tra formazione e impresa», capace di valorizzare non solo l’aspetto economico del settore, ma anche il suo patrimonio culturale, creativo e umano, favorendo l’incontro tra università, nuove generazioni e botteghe storiche della città.

Anche la Camera di Commercio di Genova sottolinea il valore strategico dell’iniziativa. «La formazione delle nuove generazioni è un motore fondamentale per il futuro della città», afferma il segretario generale Maurizio Caviglia. «Questa esperienza può diventare una vera fucina di idee per l’artigianato orafo e per la costruzione di nuove sinergie tra studenti e sistema commerciale genovese».

Un aspetto evidenziato anche dalle docenti Enrica Bistagnino e Chiara Olivastri, responsabili scientifiche del progetto, che richiamano il ruolo della cosiddetta Terza Missione dell’Ateneo: «Attraverso i linguaggi verbovisivi gli studenti accompagneranno il gioiello oltre la sua dimensione estetica, sviluppando uno storytelling capace di trasmettere pratiche di realizzazione, valori simbolici, rituali, tradizioni e storie degli autori».

“Narrazioni Preziose” rappresenta dunque l’evoluzione naturale del percorso avviato con “Dialoghi Preziosi”, che nel 2025 aveva coinvolto 18 studenti nella progettazione di nove gioielli ispirati a Genova e al Mediterraneo, dando vita anche a una tesi di laurea dedicata al gioiello contemporaneo. Un progetto che conferma come il dialogo tra università, imprese e artigianato possa generare nuove forme di innovazione culturale e valorizzazione del territorio.

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