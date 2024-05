Genova, musica jazz: esce "Mood Swings", nuovo album della cantautrice e pianista Laura Fedele

È disponibile in digitale (https://bfan.link/mood-swings-8) l’album “Mood Swings” della cantautrice e pianista genovese Laura Fedele.

"Mood Swings - racconta l'artista - è un album pervaso da un profondo dualismo: esprime il forte disagio di vivere nell’attuale momento storico, ma celebra anche la gioia di vivere, la leggerezza, il diritto alla felicità. È anche un album di protesta, perché punta il dito contro ogni forma di violenza e prevaricazione. Lo dedico al nostro stupendo e sofferente pianeta, e a tutti gli animali, creature innocenti e meravigliose".



Nel nuovo disco di Laura Fedele denuncia sociale e celebrazione della vita convivono in una rappresentazione reale ed autoironica del presente. L’album dal carattere crossover, nato dall’incontro tra jazz e altri generi musicali, trasporta l’ascoltatore nell’universo interiore della cantautrice, caratterizzato da lucidità, fierezza e ribellione. Dal punto di vista musicale, il progetto discografico, ricco di sfumature ed influenze sonore, alterna brani dallo stile cantautorale a tracce dall’impronta marcatamente jazzistica.



Laura Fedele, genovese di nascita, inizia la sua carriera negli anni ‘80, pubblicando il suo primo album, “Right now” ed esibendosi in prestigiosi festival italiani ed internazionali, tra cui il Jazz and Heritage Festival di New Orleans nel 1986. Nell’anno successivo, pubblica il suo secondo album “Nel Strie” a cui segue la pubblicazione di “Anomalè” nel 1989. Parallelamente, sviluppa un’intensa attività concertistica con il Laura Fedele Trio con il quale si esibisce al Liederhalle di Stoccarda, a Le caveau de l’Huchette di Parigi e al Blue Note di Milano. Nel 1993 pubblica, in qualità di cantante solista, “Effetto voce” e, tre anni dopo, nel 1996, il suo album omonimo con il quale partecipa nello stesso anno al Premio Tenco. Nel 2000, pubblica “Pearlstopigs” e, tre anni dopo, nel 2003, “Pornoshow”, una raccolta di brani di versioni inedite in lingua italiana di Tom Waits. Nel 2004 registra un secondo progetto discografico dedicato ad un’icona della musica internazionale, Nina Simone, dal titolo “Independently Blue: le canzoni di Nina Simone”. Nel 2007 è invitata alla rassegna Just like a woman, a fianco di nomi del calibro di Patty Smith e Dee Dee Bridgewater; nell’anno successivo, pubblica l’album “Monna Lizard”. Nel 2010 è protagonista, insieme al suo trio, dello spettacolo teatrale 87 Tasti-Storie di vita e canzoni di Tom Waits che la vede sul palco nell’inedita veste di attrice, oltre che cantante e pianista. Nel 2011 pubblica “Free to be jazz” e nel 2014 “Blues and other voices”. Nel 2015 vince il Premio Donna-Una vita per la musica, assegnatole dall’associazione Assami-Amici del Conservatorio di Milano e dallo stesso Direttore del Conservatorio. Nel 2017 pubblica l’album live “First take”. Nel 2018 è protagonista, nonché autrice, dello spettacolo musicale-teatrale Sola con un cane: canzoni e dissertazioni tragicomiche sulla solitudine, ottenendo un grande successo. Nel 2020 partecipa al talent di Rai1 The Voice Senior, classificandosi in semifinale. Infine, ha al suo attivo una lunga carriera didattica che l’ha vista collaborare con le migliori scuole di Milano (CPM, NAMM, Centro Voiceraft, Accademia della voce).