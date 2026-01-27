Genova: multa per finestrino abbassato, beffa per un automobilista

Si tratterebbe di una curiosità se non fosse che il signor Marco, l'ha pagata a caro prezzo. Eh sì, perchè nella giornata di ieri, ha parcheggiato la propria auto in via Fieschi, pagando regolarmente il ticket (erroneamente, visto che la zona indicata corrisponde a quella del suo indirizzo di residenza), e dopo mezz'ora circa l'ha ritrovata con una contravvenzione sul tergicristallo. Il motivo? Aver lasciato il finestrino abbassato di circa dieci centimetri.

La motivazione recita "sostava senza adottare cautele atte ad evitare l'uso del veicolo". Un'infrazione prevista dal codice della strada ma nota a pochi. Dispiace per il signor Marco, ma senza dubbio la sua disavventura servirà da monito a molti altri automobilisti.

