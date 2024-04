Genova, mostra collettiva "Il Colore" nei locali del Centro cultura formazione e attività forensi

Il 6 maggio, in occasione della giornata internazionale del colore, meglio nota come World Kids Colouring Day, alle ore 17,30, nei locali del Centro Cultura Formazione e Attività Forensi, in via XII ottobre 3, sarà inaugurata la mostra IL COLORE, alla quale hanno partecipato più di trenta artisti con opere di medio formato.

Ogni partecipante ha scelto un colore e poi ha realizzato un dipinto utilizzando oltre il colore prescelto anche le diverse sfumature di quel colore. Accanto alle opere esposte vi saranno diverse schede che raccontano la storia di quei determinati colori, divisi in colori primari e secondari, secondo la classificazione fatta dal noto storico e antropologo Michel Pastoreau, uno tra i maggiori esperti di storia dei colori.

Come sempre, anche in questa mostra sono consigliati, in una locandina a parte, diversi libri in tema con l’argomento della mostra. Ogni opera avrà al suo fianco, oltre il nome dell’artista che la ha realizzata anche una citazione o pensiero sui colori, scelta prevalentemente tra le citazioni di artisti storicizzati.

Dopo i saluti del Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova, avv. Stefano Savi, l’avv. Gabriella de Filippis, responsabile degli eventi artistici e culturali del Centro Cultura oltre che ideatrice e organizzatrice della mostra terrà una breve relazione sulla storia dei colori e sulla nascita di detta giornata internazionale.

Il World Kids Colouring Day è stato istituito nel 2008 con l’intento di sensibilizzare i bambini verso i loro coetanei che non possono vedere il mondo a colori, ma è presto diventato una ricorrenza festeggiata anche dagli adulti, che hanno così modo di apprezzare meglio l’importanza di tutte le tonalità dei colori e capire quanto, attraverso i colori ognuno di noi esprime il proprio umore e i propri sentimenti.

Nella giornata inaugurale sarà offerto a tutte le persone intervenute e a cura dell’Ordine degli Avvocati di Genova, un aperitivo.

Sarà inoltre realizzato un video dedicato alla mostra e contenenti le varie opere esposte, visionabile come sempre sul canale YouTube, sulla pagina Facebook oltre che sul sito web del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi

La mostra potrà essere visitata sino al giorno 22 maggio 2024, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,00. L’ingresso è libero.