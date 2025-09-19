Genova, moschea in Vico Caprettari, Lega chiede chiarimenti: “Serve trasparenza e rispetto delle regole”

Il gruppo comunale della Lega a Genova ha chiesto chiarimenti urgenti alla Giunta in merito alla possibile apertura di un luogo di culto islamico in Vico dei Caprettari, nel centro storico cittadino.

Secondo i consiglieri comunali della Lega, Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, la rapidità con cui il locale sarebbe stato riconvertito in spazio religioso solleva dubbi in merito al rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie previste a livello locale e nazionale.

"Abbiamo presentato nei giorni scorsi una richiesta formale di chiarimenti all’assessore competente – ha spiegato Bordilli – e oggi, alla luce delle nuove segnalazioni, sollecitiamo una risposta puntuale e documentata".

Tra i punti su cui il gruppo consiliare chiede risposte: la natura della destinazione urbanistica dell’immobile, l’eventuale presentazione delle pratiche edilizie necessarie e la presenza di tutti i pareri tecnici richiesti per l’apertura di un luogo di culto.

“La chiarezza è un dovere nei confronti di tutti i cittadini – aggiungono Bordilli e Bevilacqua –. Non si può procedere in assenza di trasparenza e di rispetto delle regole, indipendentemente dalla religione praticata”.

Il gruppo consiliare della Lega ha inoltre ribadito la propria posizione contraria all’apertura di nuove moschee a Genova, citando casi simili già affrontati in passato, e ha annunciato il coinvolgimento dei gruppi municipali nei prossimi sviluppi. “L’osservanza della propria fede è un diritto – concludono – ma deve sempre avvenire nel rispetto delle leggi italiane e delle norme locali. Nessuno è al di sopra delle regole”.

La vicenda di Vico dei Caprettari si affianca a un'altra richiesta di informazioni avanzata di recente dal consigliere Bevilacqua, relativa a un luogo di culto ipotizzato nel quartiere di Teglia.

