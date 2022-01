Genova: morto Gianni Franzone, curatore Wolfsoniana di Nervi

di Redazione

Esperto di arte contemporanea dal 1990 lavorava per la collezione Wolfson incorporata nella Fondazione Palazzo Ducale

E' morto Gianni Franzone, curatore della Wolfsoniana di Nervi. Franzone si è spento a 53 anni dopo una lunga malattia. Esperto di arte contemporanea dal 1990 lavorava per la collezione Wolfson confluita nella Fondazione Colombo diventata prima Fondazione Regione per la Cultura e lo Spettacolo e poi incorporata nella Fondazione Palazzo Ducale.

Proprio a Palazzo Ducale in questi ultimi anni Franzone ha organizzato diverse mostre di successo. A lui si deve per esempio la curatela de 'La trama dell'arte. Arte e design nella

produzione della MITA' che, dopo Palazzo Ducale, è stata allestita anche a Miami e all'Estorick Collection of Modern Italian Art di Londra. Sua tra il 2017 e il 2018 anche la mostra sul pittore ligure Rubaldo Merello che è stato così svelato al grande pubblico. Nel 2019 con il collega Matteo Fochessati si èoccupato poi della mostra 'Anni 20 in Italia, l'età dell'incertezza'. È stato insegnante al corso di Architettura della 'Florida International University' di Miami che ha una sede distaccata a Genova.

"Gli amici e i colleghi di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura piangono la perdita di Gianni Franzone, intellettuale rigoroso e schivo, studioso raffinato ed originale, conversatore brillante ed acuto, uomo dal garbo squisito. Palazzo Ducale e Wolfsoniana perdono un collaboratore prezioso e un essere speciale"



"Regione Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Franzone, uomo di cultura e umanità con grande sensibilità per la ricerca e la cura del dettaglio. Il presidente Giovanni Toti, l'assessore Ilaria Cavo insieme a tutta la Giunta si stringono al dolore dei familiari", hanno scritto in una nota.