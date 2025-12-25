Genova: Montanari miglior assessore alla Cultura 2025 nella classifica di ArtTribune

Giacomo Montanari è l’assessore alla Cultura dell’anno 2025 secondo ArtTribune. La prestigiosa rivista di settore ha inserito il docente e storico dell’arte genovese nel “Best of 2025 – Tutto il meglio dell’anno”, riconoscendone il ruolo e l’impatto nel panorama culturale nazionale.





Nella motivazione, ArtTribune invita a osservare con attenzione la nomina, avvenuta lo scorso giugno, dello storico dell’arte classe 1984, ideatore dei Rolli Days, oggi alla guida delle politiche culturali del Comune di Genova nella giunta della sindaca Silvia Salis. Una scelta che, secondo la rivista, va letta anche nel quadro di un’amministrazione cittadina capace di attirare l’attenzione ben oltre i confini locali.





Grande soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Salis, che ha definito il riconoscimento «motivo di orgoglio per la nostra amministrazione e per la città». In pochi mesi, ha sottolineato, Montanari ha saputo portare energia, competenza e capacità di fare rete, contribuendo a costruire una visione di futuro fondata sulla valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale genovese. «Genova merita una guida appassionata e competente in un settore strategico come la cultura – ha aggiunto – e ci attendono ora sfide importanti per rafforzare il ruolo della città a livello nazionale e internazionale».





Parole di gratitudine anche da parte dell’assessore Montanari, che ha ringraziato la redazione di ArtTribune per una menzione definita stimolante e condivisa con l’intero sistema culturale cittadino. Il riconoscimento, ha spiegato, è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge fondazioni, teatri, musei e uffici comunali. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla sindaca Salis per la fiducia accordata.





Guardando al futuro, Montanari ha ricordato come il prossimo anno sarà ricco di appuntamenti significativi, a partire dal ventennale del riconoscimento dei Rolli come Patrimonio Unesco, occasione per consolidare ulteriormente il ruolo di Genova come punto di riferimento culturale a livello nazionale e internazionale.





La stessa ArtTribune ha infine dedicato una menzione alla città di Genova nel suo complesso, evidenziando il lavoro di realtà come Palazzo Ducale, il Museo Diocesano, Palazzo Reale, il MAIIIM e alcune gallerie di alto profilo, che contribuiscono a confermare il capoluogo ligure come meta culturale di primo piano.

